Проезд от улицы Телевизионной в Калуге перекроют 26 сентября

С 20:00 вторника, 26 сентября, до 6:00 среды, 27 сентября, в Калуге будет закрыт для транспорта проезд от улицы Телевизионной до базы МБУ «СМЭУ» в районе дома №3, сообщили в городской управе.

Ночью там пройдут ремонтные работы на теплосетях.

Водителей просят заранее планировать свои поездки.

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