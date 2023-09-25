За одно утро жители двух микрорайонов Калуги пожаловались на очереди на маршрутку

Ранее мы писали об «утреннем аду» на Правом берегу в Калуге. По словам местных жителей, с утра маршрутки ходили с интервалом 19 минут, люди не могли уехать на работу, транспорт был забит.

Жителей микрорайона Малинники таким интервалом уже не удивить. Местные пожаловались на очередь на 66 и 63 маршрутку.

Данную проблему мы рассматривали в статье.

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