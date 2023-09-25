В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 56 405 нарушений

За неделю, с 15 по 21 сентября, в Калужской области камеры зафиксировали 56 405 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 37 378 раз.

12 155 водителей нарушили правила проезда перекрестков.

4935 человек не пристегнулись ремнем безопасности.

600 калужан не пропустили пешеходов.

555 автомобилистов припарковались в запрещенном месте.

398 водителей попали под камеру во время движения по обочине.

384 человека выезжали на встречную полосу в запрещенном месте.

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