Утренний ад на Правобережье Калуги: маршрутки ходят с интервалом 19 минут

Наша читательница, живущая на Правобережье, написала с конечной маршрута №26 в наш чат-бот обратной связи в телеграм.



- На часах 7:45. Не могу уехать на работу, - делает пояснения к присланным фотографиям калужанка. – На конечной – ни одной маршрутки. В первую, которая подошла, не влезли семь человек.

Это конечная и первая остановка 26 маршрута. В нее не поместились 7 человек из очереди. Остались жздать следующую.

Решила засечь интервал, когда придет следующая. 17 минут – машины нет. Решила пересчитать людей в очереди – набрался 21 человек. То есть в ту машину, на которой уеду я, все уже точно не влезут.



Вскоре же маршрутка пришла. Интервал – 19 минут.



- На остановке к тому моменту было 24 человека, - пишет калужанка. - Забилась битком. Трое не стали влезать, остались ждать следующую. На следующей остановке – 7 человек. Водитель, естественно, не остановился. Едем без остановок до 6-й школы на левом берегу, так как никто не выходит, а новых впихивать просто некуда.

Через 19 минут ожидания на остановке стояли 24 человека. В подошедшую маршрутку снова влезли не все. Остались трое.

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