В Калуге проекционное оборудование установили на восьми переходах

В Калуге еще восемь пешеходных переходов оборудовали проекционным оборудованием, сообщили 22 сентября в управлении городского хозяйства.

Теперь таких светящихся зебр в городе стало 85.

В последнее время работы проведены на улицах Димитрова, Труда, 65 лет Победы, Жукова и Кутузова.

- Данное оборудование очень эффективно показало себя в работе, - подчеркнули в управлении горхозяйства. - За прошедший год на оборудованных проекцией переходах не произошло ни одного ДТП.

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