Улицу Дзержинского в Калуге перекроют на четыре дня

С 26 по 29 сентября в Калуге будет полностью перекрыт участок улицы Дзержинского между улицами Рылеева и Плеханова. Об этом сообщили в городской управе.

Проехать нельзя будет из-за ремонтных работ «Калугатеплосети» у дома №17.

Для объезда водителей просят использовать улицы Достоевского и Георгиевскую.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.