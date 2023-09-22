В Калужской области завершился ремонт еще одной дороги

В Боровском районе завершился ремонт участка дороги «Боровск - Федорино – «Верея – Медынь» – Асеньевское общей протяженностью 5,2 километры. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщил министр транспорта Калужской области Владимир Волочай.

Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

- В процессе ремонтных работ подрядная организация провела восстановление водоотводных канав и дорожной одежды в местах пучинообразований, - прокомментировал министр. - Выполнила планировку откосов и восстановление изношенного покрытия методом холодной регенерации, а также уложила два слоя асфальтобетонного покрытия.

На дороге также появились три новых заездных кармана, посадочные площадки и автопавильоны.

- Для обеспечения безопасности дорожного движения на дороге были установлены пластиковые сигнальные столбики и новые дорожные знаки, а также нанесена дорожная разметка с микросферами, - рассказал также Волочай.

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