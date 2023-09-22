В Калужской области подорожали бензин и дизельное топливо

В Калужской области за неделю, с 11 по 18 сентября, зафиксирован рост цен на автомобильное топливо. Новые данные опубликовал Калугастат.

Дизельное топливо подорожало за семь дней на 4,4% – до 63,25 рубля за литр.

Бензин АИ-92 прибавил в цене 1,3% и теперь в среднем стоит 50,94 рубля.

Бензин АИ-95 подорожал на 1,7% – до 55,27 рубля.

Цена на бензин АИ-98 поднялась до 66,37. Рост за неделю – 0,8%.

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