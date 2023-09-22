У жителя Калужской области забрали машину за пьяную езду

В Людиново суд вынес приговор 26-летнему мужчине, который дважды попался инспекторам ГИБДД пьяным за рулем. Об этом в пятницу, 22 сентября, сообщили в прокуратуре Калужской области.

26 мая он ехал на машине без прав. От освидетельствования водитель отказался.

Мужчину наказали 240 часами обязательных работ. За руль ему нельзя садиться два с половиной года. А машина конфискована.

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