В Калуге повторно нанесут разметку на пяти улицах

Теплая погода в Калуге продлила сезон нанесения разметки на дороги. Повторно проводится работа на пяти улицах, сообщили в четверг, 21 сентября, в управлении городского хозяйства.

Речь идет об улицах Кирова и Ленина, площадях Победы и Мира, а также дамбе Яченского водохранилища.

- Также нанесли разметку на улице Киевка после выполненного ремонта дорожного полотна, - отметили в горхозяйстве. - При хорошей погоде будем продолжать работы по обновлению разметки на дорогах нашего города.

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