В Калуге заменят асфальт на улице Платова

В ближайшее время в Калуге начнут снимать старый асфальт на улице Платова, а также на проезде от улицы Ленина к спортивной школе «Торпедо». Об этом в четверг, 21 сентября, сообщили в управлении городского хозяйства.

После этого там уложат новое покрытие.

Также готовится асфальтирование переулка Чичерина.

На прошедшей неделе асфальт появился на улицах Звездной и Байконурской.

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