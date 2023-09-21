В Калужской области изменили закон о транспортном налоге

В Калужской области депутатами внесены изменения в закон о транспортном налоге. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщила министр финансов региона Валентина Авдеева.

Вводится льгота по транспортному налогу для участников специальной военной операции в отношении транспортных средств мощностью до 150 лошадиных сил.

Также продляется до 2026 года действие льготы в виде пониженной налоговой ставки по транспортному налогу для транспортных средств, оснащенных газобаллонным оборудованием или газовым двигателем.

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