Улицу в Тарусе отремонтировали по требованию прокуратуры

В городе Таруса Калужской области улицу Миронова отремонтировали по требованию прокуратуры. Об этом сообщили в четверг, 21 сентября, в региональном надзорном ведомстве.

Ранее местные жители жаловались на состояние проезжей части. Там наблюдались ямы и просадки.

Прокуратура обращалась в суд, который обязал администрацию провести работы.

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