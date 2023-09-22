В Калуге перекроют улицу Георгиевскую

С 20:00 пятницы до 8:00 субботы, 23 сентября, в Калуге перекроют проезд по улице Георгиевской рядом с перекрестком с улицей Плеханова - в районе дома №39. Об этом рассказали в горуправе.

Рабочие теплосети будут ремонтировать коммуникации.

На время ремонта на участке Рылеева и Георгиевской между улицами Достоевского и Плеханова вводится двухстороннее движение. Там установят соответствующие знаки.

Схема перекрытия.

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