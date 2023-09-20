Дорогу Калуга – Ферзиково – Таруса начали асфальтировать

В Ферзиковском районе начали укладывать верхний слой асфальта на дороге Калуга – Ферзиково – Таруса. Об этом в среду, 20 сентября, сообщили в министерстве транспорта Калужской области.

Ремонт проходит на участке в 20 километров. Ранее водители часто жаловались на состояние покрытия на этой дороге.

Работы на этом объекте ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.