В Калуге завершился ремонт улицы Звездной

В Калуге в микрорайоне Байконур завершился ремонт улицы Звездной. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщили городской думе.

Там положили новый асфальт и сделали необходимые уклоны для стока воды.

Рабочим осталось вывезти строительный мусор.

По информации местного депутата, хорошо поработали геодезисты, которые нашли способ отвести воду, которая ранее скапливалась на проезжей части и разрушала асфальт.

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