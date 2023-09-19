В Калуге ограничили движение на улице Кирова

Днем во вторник, 19 сентября, в Калуге перекрыли левую полосу на улице Кирова в районе перекрестка с улицей Рылеева. Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

Рабочие водоканала ремонтируют там колодец.

Движение в сторону сквера Мира со стороны Театральной затруднено. Образовалась пробка.

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