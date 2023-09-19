В Калуге введут одностороннее движение на улице Волкова

Движение по улице Космонавта Волкова в Калуге станет односторонним – от набережной в сторону улицы Циолковского. Соответствующее решение принято на комиссии по безопасности дорожного движения по предложению ГИБДД, сообщили нам во вторник, 19 сентября, в городской управе.

- Одностороннее движение планируется организовать после обустройства тротуаров, предполагаемый срок 2024 год, - пояснили чиновники.

Местным жителям уже разложили бумажные уведомления о скором изменении схемы движения.

Напомним, жители улицы Волкова жаловались на большой поток машин, который там появился после благоустройства набережной. При этом пешеходам приходится двигаться по проезжей части из-за отсутствия тротуара.

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