В Калуге добавят новые остановки автобусу №34

В сентябре в Калуге заработал новый автобусный маршрут №34, который связывает центр города с филиалом Бауманского университета в Пучково. Этим транспортом пользуются также дачники. Именно от них появились первые жалобы на то, что автобус не останавливается на некоторых остановках, которые есть на карте.

- Вот на этих остановках автобусы не останавливаются, - написал наш читатель, приславший скриншот карты. - Водитель говорит, что их нет и везет до самого кампуса, из-за чего пожилые люди, которые ехали на дачу и рассчитывали выйти на кольце, вынуждены с тяжелыми сумками переться обратно. Почему так? Остановки ведь есть на карте, а водители говорят, что нет!

Во вторник, 19 сентября, ситуацию нам прокомментировали в городской управе.

- На этой остановке автобусы будут останавливаться после завершения строительства дороги - дублера и обустройства на ней остановок, - заявили чиновники. - К сожалению, по срокам подсказать не сможем, так как объем работ на этом участке довольно большой. Приносим извинения за неудобства.

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