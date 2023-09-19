В Калужской области заасфальтировали еще одну дорогу

В Дзержинском районе прошла рабочая комиссия по ремонту дороги «Полотняный Завод – Товарково» - Бели – Дубинино. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщили в министерстве транспорта Калужской области.

Там заасфальтировали 11 километров.

- В ходе комиссионного осмотра незначительные недостатки все же выявили, - пояснили в министерстве. - После их устранения дорога будет введена в эксплуатацию.

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