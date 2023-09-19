В Людиново перекрыли мост

Утром во вторник, 19 сентября, в городе Людиново Калужской области перекрыли мост через реку Неполодь на улице Энгельса. Об этом сообщили в районной администрации.

- Просим автовладельцев заранее выбирать объездной маршрут движения, - отметили чиновники.

Сроки проведения ремонтных работ пока не сообщаются.

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