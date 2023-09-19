Калуга получила 400 миллионов рублей на покупку новых автобусов

В бюджет Калужской области поступил специальный казначейский кредит на 400 миллионов рублей из Федерального казначейства. Об этом утром во вторник, 19 сентября, сообщила министр финансов региона Валентина Авдеева.

Деньги предназначены на обновление общественного транспорта Калуги.

- На эти средства будут закуплены 28 автобусов для работы по муниципальным маршрутам в Калуге, - рассказала Валентина Авдеева.

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