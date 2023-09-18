В Калуге провели ямочный ремонт на улице Генерала Попова

В Калуге на улице Генерала Попова провели ямочный ремонт. Об этом в понедельник, 18 сентября, рассказали в официальной группе Правобережья.

- На улице Генерала Попова, недалеко от Детской школы искусств №7 залатали дорожное покрытие, - говорится в сообщении.

По словам очевидцев, большегрузы подвозили асфальт до позднего вечера.

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