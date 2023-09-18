В Калуге на улице Рылеева временно введут двухстороннее движение

С 20:00 пятницы, 22 сентября, до 8:00 субботы, 23 сентября, в Калуге будет перекрыт проезд по улице Георгиевской в районе дома №39. Об этом сообщили в городской управе.

Проехать там и припарковаться нельзя будет из-за ремонтных работ на теплосетях.

На участке Рылеева и Георгиевской между Достоевского и Плеханова на время ремонта будет введено двухстороннее движение.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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