В России продали последние собранные в Калуге «Фольксвагены»

В российских автосалонах больше не осталось новых автомобилей «Фольксваген», которые были собраны в Калуге. Последние два «Фольксваген Поло» были проданы дилером в Магнитогорске, сообщило в понедельник, 18 сентября, издание «Газета.Ru».

Калужские седаны нашли своих покупателей на прошлой неделе. За них в салоне просили по 2,1 миллиона рублей.

Напомним, завод в Калуге прекратил выпуск машин в марте 2022 года. Нынешней весной немецкие владельцы продали калужское предприятие российской компании.

Калужские власти заверяют, что производство на бывшем «Фольксвагене» возобновится до конца года, однако о конкретных планах пока никто не говорил.

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