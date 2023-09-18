В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 56 378 нарушений

За неделю, с 8 по 14 сентября, в Калужской области камеры зафиксировали 56 378 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 39 265 раз.

11 036 водителей нарушили правила проезда перекрестков.

4243 человека не пристегнулись ремнем безопасности.

543 калужанина не пропустили пешеходов.

438 водителей попали под камеру во время движения по обочине.

427 автомобилистов припарковались в запрещенном месте.

426 человек выезжали на встречную полосу в запрещенном месте.

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