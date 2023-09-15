С улиц Калуги эвакуируют еще 12 машин

В четверг, 21 сентября, в Калуге пройдет осмотр брошенных автомобилей, сообщили в городской управе. Их собираются эвакуировать.

Владельцев просят присутствовать в период с 10:00 до 13:00:

ул. Кубяка, 9 к.5, ВАЗ 2115 красного цвета, Н256ВА40,

ул. Кирова, 16, ГАЗ 3279 цвет «Мурена»,

ул. Петра Тарасова, 39, «Чери Тиго» серого цвета, Н638РХ40,

ул. Петра Тарасова, 2, ВАЗ 21213 сине-зеленого цвета, К658УТ40,

ул. Салтыкова-Щедрина, 74, «Ниссан» синего цвета, Н149ТН40,

ул. Ольговская, 15, «Лада» белого цвета, М026КС40,

ул. Северная, 96, «Дэу Нексия» белого цвета,

Грабцевское шоссе, 128 к.1, ВАЗ 211440 LADA SAMARA графитовый металлик, К902ВР40,

ул. Азаровская, 40 к. 3, «Лада 110» серого цвета, Т184ХВ190,

ул. Дружбы, 7, «Лада» серебристого цвета, M867УС40,

ул. Дружбы, 7, ИЖ зеленого цвета, M967СТ40,

ул. Минская, 38, не установленной марки бордового цвета.

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