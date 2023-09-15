За неделю в Калуге поменяли асфальт на четырех улицах, сообщили в пятницу, 15 сентября, в службе единого заказа городского хозяйства.

Работы проведены на улицах Киевка, Первых Коммунаров, Майской и Дальней.

- Сейчас завершается подготовка к укладке верхнего слоя на улицах Звездной и Байконурской, - пояснили дорожники. - В ближайшие дни там начнут укладывать асфальт. Отфрезеровано дорожное полотно в переулке Чичерина, также специалисты готовят к укладке асфальта два проезда на улице Глаголева.

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