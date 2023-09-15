В Калуге перекопали опасную дорогу, чтобы там не ездили машины

В Калуге перекопали незаконный съезд с дороги Калуга – Воротынск рядом с деревней Яглово. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщили в министерстве транспорта Калужской области.

На опасную дорогу ранее пожаловались автомобилисты.

- В ходе проверки выяснилось, что съезд был самовольно накатан местными жителями, - пояснили в Минтрансе. - Располагающийся на изгибе дороги без обеспечения необходимой видимости, он представлял угрозу безопасности дорожного движения. По результатам проверки незаконный съезд был ликвидирован.

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