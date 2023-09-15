В Кондрово асфальтируют объездную дорогу

В городе Кондрово Дзержинского района Калужской области укладывают асфальт на объездной дороге от трассы Калуга – Медынь до улицы Степана Разина. Об этом сообщает 15 сентября глава районной администрации Егор Вирков.

- Встретился с подрядчиком, техника работает, выполнен большой объем работ, идёт укладка асфальта. Благо погода позволяет, - прокомментировал он.

По этой дороге в объезд центра Кондрово можно попасть в деревню Никольское.

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