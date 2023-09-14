Стало известно, как поедут автобусы и троллейбусы во время перекрытия улицы Кирова в Калуге

В субботу, 16 сентября, из-за проведения «Кросса Нации» в Калуге будет перекрыт участок улицы Кирова между Московской и Рылеева. Проезд закроют с 7:00 до 14:00.

«Управление Калужского троллейбуса» сообщило, как будет работать общественный транспорт в этот период.

№ 1 - без ограничений

№ 2 - без ограничений

№ 3 – маршрут - пл. Победы - ул. С.Щедрина - пл. Мира

№ 6 - без ограничений

№ 8 - через ул. Суворова

№ 9 - через ул. Суворова

№ 10 - через пл. Московскую

№ 12 - без ограничений

№ 17 - переведён на маршрут № 2

№ 18 - КРЛЗ - пл. Победы; пл. Мира - Кошелев

№ № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27с, 33, 37, будут осуществлять выезд от сквера Медицинских сестёр через ул. Труда, ул. Рылеева, ул. Суворова, ул. Октябрьская.

№ № 27, 69, 82, 91, 98 - через ул. Суворова

№ 39 - от сквера Медицинских сестёр

№ 95 - без ограничений

№ 97 - без ограничений

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