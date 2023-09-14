В Калужской области камеры на дорогах зафиксировали 1,5 миллиона нарушений

С начала года в Калужской области камеры зафиксировали 1,5 миллиона нарушений ПДД. Такую статистику в четверг, 14 сентября, опубликовал региональный Центр безопасности дорожного движения.

Чаще всего водители превышают скорость – 466 778 случаев.

На втором месте по частоте - нарушение правил проезда перекрестков. Таких случаев было 170 856.

Третье место – непристегнутый ремень. Таких нарушений было 165 099.

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