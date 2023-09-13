«Девушку выносили из автобуса»: жители Калуги жалуются на работу общественного транспорта

Во вторник, 12 сентября, наши подписчики в социальной сети «ВКонтакте» прислали множество жалоб на работу общественного транспорта.

Все началось с публикации женщины, которая рассказала о проблемах на северном направлении:

- Вечером в час пик люди не могут уехать домой с города на Северный, маршрутки забиты, не помещаются! Хотя бы один из руководителей проехал в час пик. Пусть УКТ справки дает, почему люди опаздывают на работу!

Ее поддержало множество человек.

- Два дня подряд на 9 маршруте людям становилось плохо! Девушку выносили из автобуса! До такой степени набит автобус! – говорит еще одна калужанка.

Другая наша подписчица рассказала, как ребенок не смог вылезть из набитого автобуса и вынужден был идти обратно пешком:

- Внук 10 лет в 7:25 сел на 97 автобус возле труб, автобус уже был битком. Внуку доехать одну остановку до универмага, в 29 школу идти. Но он не успел выйти. Водитель автобуса быстро захлопнул дверь. Хотя люди на кнопку жали. И он его провез до остановки Дачной! А это приличное расстояние. И внук с тяжелым рюкзаком бежал в слезах по аллейке. Назад в школу. Это что такое происходит вообще? Водители автобуса стоят на конечной Канищево, а потом летят быстрее по времени! И насчет отслеживания - не всегда водители включают эту систему.

Главные претензии калужан, судя по этим сообщениям, маленькое количество автобусов на то количество пассажиров, которое скапливается на остановках:

- Маленькие красные автобусы с пассажиропотоком не справляются, идут с конечной остановки уже переполненные, интервал движения не соблюдается! В часы пик уехать совсем невозможно! Почему на Терепец идут пустые троллейбусы, а на Северный маловместимые автобусы? Посмотрите, сколько предприятий и учебных заведений расположено по маршруту! Мониторить надо реально! Посмотрите на автобусы № 9 и посчитайте интервал.

На многие жалобы в этой публикации в ВК появились ответы городской управы. Там уверяют, что количество общественного транспорта на маршрутах, обслуживающих северное направление, соответствует существующему пассажиропотоку.

- И как мы уже писали выше, в часы пик наполняемость транспорта максимальная на всех маршрутах города, - заявляют чиновники. - Весь транспорт северного направления работает в том же графике и с теми же интервалами, как и ранее. В часы пик на всех направлениях максимальная загрузка. К сожалению, также бывают заторы на дорогах, в связи с чем происходят сбои в расписании.

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