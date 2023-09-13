В Калужской области на дороге арестовали четыре автомобиля

На дороге возле поселка Воротынск Бабынинского района судебные приставы вместе с сотрудниками ГИБДД ловили должников. Подробности в среду, 13 сентября, сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

За несколько часов были арестованы четыре автомобиля, владельцы которых имели большие долги.

Так, к примеру, водитель «Лады» задолжал по алиментам более 50 тысяч рублей.

Грузовик юрлица арестовали за десятки тысяч рублей по штрафам и исполнительскому сбору.

А вот водитель одного из «Шевроле», которая не выплатила по кредиту 39 тысяч рублей, избежала ареста авто. Она на месте с помощью смартфона перевела деньги.

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