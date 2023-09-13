В Калужской области появится освещение в деревне Бронцы

В деревне Бронцы Ферзиковского района начали монтировать уличное освещение. Об этом в среду, 13 сентября, сообщили в министерстве транспорта Калужской области.

Там установят 44 новых светильника.

Общая протяженность линии освещения составит 1400 метров.

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