В Калуге засыпали дыру, которая образовалась на дороге

Как мы уже рассказывали, в деревне Тимошево в северной части Калуги на дороге образовалась большая яма.

- С каждым днем она становится все больше и больше, - жаловался местный житель.

Во вторник, 12 сентября, в городской управе нам сообщили, что яму засыпали. Приложено также фото. О причинах появления провала пока ничего не говорится.

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