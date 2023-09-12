В Калужской области поймали таксиста без маршрутного листа

В Медынском, Мосальском и Кировском районах Калужской области в ходе рейдовых мероприятий в сфере такси остановили и проверили 19 машин. Об этом сообщил начальник управления административно-технического контроля региона Станислав Орехов во вторник, 12 сентября.

По итогу был пойман водитель без путевого листа. В отношении мужчины возбудили административное дело.

- И, конечно, со всеми водителями были проведены разъяснительные беседы о необходимости соблюдения обязательных требований, правил дорожного движения и новых положений закона о такси, - отметил Орехов.

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