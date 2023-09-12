В Калуге начался ремонт улицы Изумрудной

В Калуге из-за плохого состояния дороги затруднен проезд на улице Изумрудной. Но во вторник, 12 сентября, там начались ремонтные работы, сообщили в городской думе.

Там собираются обеспечить нормальный отвод ливнестоков, а также провести хотя бы временный ремонт дороги, чтобы машины могли проехать.

Сроки проведения ремонта еще не называются.

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