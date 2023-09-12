Жителям калужской деревни приходится ходить между машин из-за отсутствия тротуара

Во вторник, 12 сентября, жительница деревни Крутицы Перемышльского района пожаловалась на отсутствие тротуара.

- От Тульской трассы асфальтировали дорогу, а тротуар не сделали! – бьет тревогу она. - Люди ходят от деревни до автобусной остановки 1,5 километра по проезжей части!

Машины летят с огромной скоростью, и пешеходам приходится выворачиваться, чтоб остаться живыми! Разве это норма дорожного строения, строить дороги без тротуара? Как ходить пешеходам?

На жалобу отреагировали в администрации Перемышльского района.

- Вся земля на всем протяжении полосы отвода дороги является частной, к сожалению, строительство тротуара на частных землях невозможно, - заявили чиновники. - Для передвижения людей предусмотрена обочина шириной 1,5 метра, 50 сантиметров которой отсыпано щебнем. Ремонт дороги завершается, приемку планируется провести до конца недели. О результатах сообщим дополнительно.

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