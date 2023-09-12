Жители Калуги просят уже включить отопление

Во вторник, 12 сентября, в соцсетях появились публикации жителей Калуги по поводу отопления в жилых домах. Некоторым кажется, что батареи уже должны быть горячими.

На это отреагировали в городской управе:

- Дата включения отопления еще неизвестна, она определяется на основании официальных данных Гидрометцентра о среднесуточной температуре. На сегодняшний день температура не соответствует нормам, установленным для включения отопления.

По прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю в Калуге ночью будет около +8, днем – в районе +20.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.