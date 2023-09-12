В Калужской области затянувшего ремонт дорог подрядчика оштрафовали на 780 тысяч рублей

В Дзержинском районе подрядчик не успел вовремя выполнить ремонт нескольких дорог, сообщили во вторник, 12 сентября, в прокуратуре Калужской области.

По контракту все должно было быть готово еще 31 июля, однако проверка, проходившая 4 августа, выявила недоделки.

На генерального директора завели два административных дела. Общая сумма штрафов составила 780 тысяч рублей.

На данный момент дороги уже отремонтировали.

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