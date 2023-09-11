В Людиново начали ремонтировать улицу Апатьева

Ремонт улицы Апатьева начался в Людиново. Там снимают старый асфальт, сообщили в понедельник, 11 сентября, в районной администрации.

- На этой неделе подрядчик снимает старое покрытие, - пояснили чиновники.

Когда планируется положить новое покрытие, пока не сообщается.

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