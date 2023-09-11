В Калужской области подрядчику не заплатили миллион за ремонт дороги

В Износковском районе Калужской области подрядчик в июне отремонтировал дорогу по муниципальному контракту, но денег так и не дождался. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщили в прокуратуре Калужской области.

- Приемочная комиссия не создавалась, выполненные работы заказчиком приняты не были, - подчеркнули в ведомстве.

Компания не получила причитающийся ей миллион рублей.

После вмешательства прокуратуры приемочную комиссию все-таки создали, обеспечена полная оплата работ.

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