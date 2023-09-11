В Калуге завершился ремонт на пяти улицах

В Калуге на днях заменили асфальт на пяти улицах. Список дорог в понедельник, 11 сентября, опубликовала Служба единого заказа городского хозяйства.

Отремонтированы ул. Киевка, проезд вдоль школы №28 (между ул. Гвардейской и ул. Первых Коммунаров), ул. Дальняя, ул. Майская, ул. Первых Коммунаров.

Также дорожники привели в порядок тротуар вдоль школы №28.

Старый асфальт сняли в переулке Чичерина, на улицах Звездной, Байконурской, проезде между домами 4 и 8 на улице Глаголева.

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