Улицу Кирова в Калуге перекроют 16 сентября из-за «Кросса Нации»

В субботу, 16 сентября, в Калуге временно будет закрыта для движения улица Кирова. Там пройдет традиционный «Кросс Нации», сообщили в городской управе.

На участке между улицами Московской Рылеева проехать нельзя будет с 9:00 до 14:00.

Также с 7:00 до 14:00 будет закрыта для транспорта Театральная площадь между улицами Кирова и Суворова.

Как будет ходить общественный транспорт, смотрите здесь.

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