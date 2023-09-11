В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 53 617 нарушений

За неделю, с 1 по 7 сентября, в Калужской области камеры зафиксировали 53 617 нарушений правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 34 994 раза.

10 556 водителей нарушили правила проезда перекрестков.

6341 человек не пристегнулся ремнем безопасности.

636 калужан не пропустили пешеходов.

397 водителей попали под камеру во время движения по обочине.

357 человек выезжали на встречную полосу в запрещенном месте.

336 автомобилистов припарковались в запрещенном месте.

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