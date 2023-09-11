Жительница Калуги пожаловалась на заставленные машинами улицы у Дворца спорта

На выходных на странице главы региона появилась жалоба на большое количество машин во дворах у Дворца спорта в Калуге.

- Когда прекратится это безобразие?! – пишет местная жительница Татьяна, опубликовавшая фото. - Как что проходит во Дворце спорта, так все дворы кругом, улица Ленина, Баррикад, всё заставлено! На В. Андриановой вообще-то движение двухполосное! И самое смешное, что места на парковке свободные есть!

Она спрашивает, задумывались ли о машинах при строительстве Дворца спорта.

- Люди страдали из-за круглосуточной стройки, теперь это, - возмущается калужанка.

Пока на публикацию отреагировали лишь в городской управе. Но там лишь пояснили, что данный вопрос находится в компетенции ГИБДД.

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