Путин пообещал продлить московское метро до Калуги

В субботу, 9 сентября, в Москве президент России Владимир Путин поздравлял жителей столицы с днем города и упомянул в том числе Калугу.

Речь шла о развитии наземного метро.

- Мы приняли решение реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла, - заявил Путин. - В итоге диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву.

Сроки реализации такого проекта глава государства не назвал.

После открытия 9 сентября линии наземного метро D4 ближайшая к Калуге станция Апрелевка находится в 140 километрах.

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