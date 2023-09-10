В Калужской области нашли нарушения у каждого десятого таксиста

С января по август в Калужской области сотрудники ГИБДД и управления административно-технического контроля проверили 1286 таксистов.

Всего прошел 241 профилактический рейд, рассказал на днях начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов.

- Составлено 128 протоколов, это примерно 10% от общего количества проверенных машин такси, - отметил он.

Самыми частыми нарушениями стали отсутствие фонаря легкового такси, отметок о проведении предрейсового контроля технического состояния автомобиля и прохождении предрейсового медосмотра водителями.

На нелегальных перевозчиков составили 34 протокола. У 16 таксистов, которые работали без разрешения, машины изъяты.

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