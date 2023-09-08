В Калужской области опубликовали схемы объезда двух перекрытых мостов

Как мы уже рассказывали, с 11 сентября почти на год в Калужской области перекроют два моста.

В пятницу министр транспорта региона Владимир Волочай опубликовал схемы объезда.

До 30 августа следующего года нельзя будет проехать по мосту через Шаню в Кондрово.

Также закрывают для движения мост через Межиху в деревне Медовники Боровского района.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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